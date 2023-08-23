Son dakika... Adıyaman'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.02'de, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 6.84 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekide:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2023
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-08-23
Saat:07:02:35 TSİ
Enlem:38.051 N
Boylam:38.311 E
Derinlik:6.84 km
Detay:https://t.co/8BbnUS8KGN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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