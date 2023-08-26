Son Dakika: Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 10:45
Son Dakika: Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 10.34'te gerçekleşen depremin derinliği 10.88 km olarak ölçüldü.


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