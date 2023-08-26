Son Dakika: Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.34'te gerçekleşen depremin derinliği 10.88 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-08-26
Saat:10:34:38 TSİ
Enlem:38.104 N
Boylam:38.476 E
Derinlik:10.88 km
Detay:https://t.co/gBbjjVuoNb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Mısır püskülü çayının bilinmeyen faydaları
- Hastane girişine yoğun önlem
- İmamoğlu davasında kritik gelişme
- 'İstanbul il başkanlığı adaylığı niyetim var'
- MEB'den öğretmenlere 'kıyafet' dayatması
- 'Meclis açılır açılmaz' demişlerdi...
- GKRY'den gerginliği tırmandıracak açıklama!
- Damat Bayraktar ABD savaş gemisinde
- Doğuştan şansı olmayan en dertli 5 burç
- Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a Kadıköy'de saldırı!