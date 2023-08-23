Adıyaman’da iş cinayeti: İskeleden düştü

Adıyaman’da çalıştığı inşaatın 4’üncü katındaki iskeleden düşen yabancı uyruklu Kasım Kharmanle (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:04
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Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı bir binada demir iskele kuran Irak uyruklu Kasım Kharmanle, en üst katta dengesini kaybedip düştü. 

Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kharmanle, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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