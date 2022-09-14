90 yaşındaki kadın, evdeki yangında öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yatağa bağımlı Zeliha Altunay (90), yaşamını yitirdi.

DHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:00
90 yaşındaki kadın, evdeki yangında öldü
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Işıklar Yaylası'nda yürüyemeyen Zeliha Altunay'ın tek kaldığı sırada evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, incelemede Altunay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın yaşlı trabzon

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