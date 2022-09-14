'Sigara izmaritinden' çıkan yangın 45 dönümlük alanı kül etti
Tepetarla köyünde çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu.
Bayburt merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan Tepetarla köyünde, sigara izmaritinin gelişi güzel atılmasından dolayı çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu. Edinilen bilgiye göre, yurttaşlar inşaat çevresindeki artıkları bir bölgeye topladı.
SÖNMEMİŞ SİGARA İZMARİTİ ATILDI
Bu alana yurttaşlardan biri sönmemiş sigara izmaritini attı. Çıkan yangın, kısa sürede kuru otlara ulaştı ve yangın büyüdü. Köylülerin haber vermesiyle birlikte köye ulaşan Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale etti.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın için bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Tüm ekiplerin mücadele ettiği yangın, 2 saat süren bir zorlu uğraşın ardından söndürüldü.
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