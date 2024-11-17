Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Baba ile oğlu öldü, anne yaralandı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı.
Ceyhun Kafadenk'in kullandığı 31 APK 111 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BABA VE OĞLU ÖLDÜ
Kazada, otomobil sürücüsü ile 6 aylık bebeği Mehmet Akif öldü, anne Fatma Kafadenk ise yaralandı.
Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kafadenk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: #Şanlıurfa #otomobil
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