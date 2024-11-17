Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Baba ile oğlu öldü, anne yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Baba ile oğlu öldü, anne yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:47

Ceyhun Kafadenk'in kullandığı 31 APK 111 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU ÖLDÜ

Kazada, otomobil sürücüsü ile 6 aylık bebeği Mehmet Akif öldü, anne Fatma Kafadenk ise yaralandı.

Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kafadenk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #Şanlıurfa #otomobil

İlgili Haberler

Düzce'de feci kaza... Otomobil, TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Düzce'de feci kaza... Otomobil, TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

İstanbul'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Tokat'ta camiye otomobil çarptı: 8 yaralı!

Tokat'ta camiye otomobil çarptı: 8 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler