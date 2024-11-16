İstanbul'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Maltepe ilçesinde karşı yönlerde ilerleyen 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Girne Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, caddede Kadıköy istikametine doğru seyir halinde olan 34 HIF 121 plakalı otomobil ile Kartal istikametine ilerleyen 41 B 2875 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolu her 2 istikamette trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası Girne Caddesi'nde yoğun araç trafiği oluştu. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçlardan dökülen akaryakıtın yol bakım ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri, yaşanan kazayla ilgili incelme başlattı.
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