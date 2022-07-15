Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:51

Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde; 15 Temmuz Cuma günü, sabah saatlerinde Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Kazada sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan yakınları Emine Yıldız ve Abdullah Yıldız ile çocuklar Ashaf ve Ömer Yıldız yaralandı.

DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.