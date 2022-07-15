Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden, aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde; 15 Temmuz Cuma günü, sabah saatlerinde Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
ÇOCUKLAR DA YARALANDI
Kazada sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan yakınları Emine Yıldız ve Abdullah Yıldız ile çocuklar Ashaf ve Ömer Yıldız yaralandı.
DURUMLARI İYİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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