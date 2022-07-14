Faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil 'lokantaya' daldı
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil kontrolden çıkarak cadde üzerindeki lokantaya daldı. Faciadan dönülen ve maddi hasarla atlatılan kazada lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşadı.
Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi ile Sağlık Caddesi kesişiminde 14 Temmuz Perşembe saat 16.00 sıralarında; A.Ü. yönetimindeki 35 BBG 351 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 09 LP 012 plakalı otomobil Kıbrıs Caddesi ve Sağlık Caddesi kesişiminde çarpıştı.
SÜRÜCÜLER YARA ALMADI
Çarpışmanın etkisi ile savrulan 09 LP 012 plakalı otomobil cadde üzerinde bulunan bir lokantaya daldı. Olayda lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
LOKANTANIN CAMLARI PARÇALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle kapanan yolu trafiğe açtı. Kazada lokantanın camları kırılırken, otomobiller ve park halinde bulunan motosiklet ve bisiklette maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Geçen seneden ders çıkarılmadı: Datça da yanıyor!
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu