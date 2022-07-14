Faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil 'lokantaya' daldı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:55

Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi ile Sağlık Caddesi kesişiminde 14 Temmuz Perşembe saat 16.00 sıralarında; A.Ü. yönetimindeki 35 BBG 351 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 09 LP 012 plakalı otomobil Kıbrıs Caddesi ve Sağlık Caddesi kesişiminde çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YARA ALMADI

Çarpışmanın etkisi ile savrulan 09 LP 012 plakalı otomobil cadde üzerinde bulunan bir lokantaya daldı. Olayda lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

LOKANTANIN CAMLARI PARÇALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle kapanan yolu trafiğe açtı. Kazada lokantanın camları kırılırken, otomobiller ve park halinde bulunan motosiklet ve bisiklette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.