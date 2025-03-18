Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!

Kentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:04

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Sinan Gezici idaresindek otomobil, Adıyaman-Çelikhan Karayolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Sinan Gezer ile otomobilde bulunan Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yaralılar bulundukları araçtan çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan yaralılardan sürücü Sinan Gezici, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken; Yusuf Murat ile Vedat Bulkaç, sağlık ekiplerinin hastanede tedavi olmaları konusundaki yoğun ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddederek olay yerinden ayrılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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