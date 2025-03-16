Kocaeli'de kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazadan acı haber: Ölü sayısı 2’ye çıktı!
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Altuntaş’ın yaşamını yitirdiği kazada, arkasında oturan Fatih Bulgurcu (21) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılmadı.
Feci kaza, dün saat 18.30 sıralarında D-605 karayolu Kale mevkisinde meydana geldi.
Ercan Altuntaş yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Ercan Altuntaş ile arkasındaki Fatih Bulgurcu, savrulan motosikletten düştü.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ercan Altuntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Fatih Bulgurcu ise ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
ÖLÜ SAYISI ARTTI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatih Bulgurcu da kurtarılamadı. Ercan Altuntaş ile Fatih Bulgurcu’nun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Ercan Altuntaş'ın cenazesi Kandıra ilçesindeki Yusufça Mahallesi'nde, aynı kazada ölen Fatih Bulgurcu'nun cenazesi Sarnıçlar Mahallesi'nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
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