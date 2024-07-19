Adıyaman'da şafak operasyonu: 7 hırsızlık şüphelisi gözaltında

Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:02
Adıyaman'da şafak operasyonu: 7 hırsızlık şüphelisi gözaltında
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 evden hırsızlık yapıldığı ve bir motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yaklaşık 2 ay yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.


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