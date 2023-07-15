Hastane teknik servis çalışanı gaz patlamasında hayatını kaybetti

Denizli Devlet Hastanesi’nde teknik servis olarak görev yapan 43 yaşındaki Hakan Dursun, klima tamiri esnasında meydana gelen gaz patlamasında ağır yaralandı. Dursun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:50
Hastane teknik servis çalışanı gaz patlamasında hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Denizli'nin Güney ilçesinde Denizli Devlet Hastanesi’nde teknik servis personeli 43 yaşındaki Hakan Dursun, ilçe hastanesine klima tamiri için görevlendirildi.

Dursun, klima tamiri yaptığı sırada beklenmedik bir şekilde gaz sıkışması ve ardından patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle ağır yaralanan Dursun, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Dursun’u sağlık ekipleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. Ancak, doktorların ve sağlık ekibinin çabalarına rağmen Dursun hayatını kaybetti. Hakan Dursun’un ani ölümü ailesi, yakınları ve meslektaşları tarafından derin üzüntüye sebep oldu.


Denizli patlama

İlgili Haberler

Çekmeköy'de doğalgaz patlaması: 3 kişi yaralandı!

Çekmeköy'de doğalgaz patlaması: 3 kişi yaralandı!
Çekmeköy'de 4 katlı binanda korkunç doğalgaz patlaması: 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Çekmeköy'de 4 katlı binanda korkunç doğalgaz patlaması: 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı
Kocaeli’de 2’si ağır 5 kişi yaralandı: Doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli’de 2’si ağır 5 kişi yaralandı: Doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler