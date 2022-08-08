Siirt'te boğulma vakalarına karşı 'uyarı levhası' asıldı
Siirt'te son zamanlarda artan boğulma vakalarına karşı, valilik tarafından görevlendirilen ekipler, baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarına 'uyarı levhaları' astı.
Siirt Valiliği tarafından alınan kararla kentte artan boğulma olaylarına karşı uyarı levhası hazırlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl çok sayıda kişinin serinlemek ve yüzmek amacıyla girdikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarında boğulduğu belirtildi. Açıklamada, "Siirt'te son 5 yılda toplam 29 vatandaşımız serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak amacıyla gittikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı gibi yerlerde kontrolsüz olarak suya girilmesi nedeniyle maalesef boğularak hayatını kaybetmiştir. İl Jandarma Komutanlığı’nca baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı alanlarında 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı 212 uyarı levhası takıldı. Suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar sürüyor" denildi.
Video Haberler
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
- Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı
- Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL’yi buluyor
- İstanbul'da halk ekmeğe zam!
- Irak’ta silah deposunda patlama
- Yandaş şirkete 817 milyonluk ihale
- Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
- Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirildi:
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı