Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 19 yaşındaki G.K. ile 21 yaşındaki H.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada bıçak, taş ve sopa kullanıldı.
Kavgada G.K (19) ve H.K (21) çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kavgada yaralananlar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- Dava ertelendi
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'
- Köyünde üretilmeyeni üretmeye başladı!
- Muğla'da peş peşe deprem!