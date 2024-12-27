Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 19 yaşındaki G.K. ile 21 yaşındaki H.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:05

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada bıçak, taş ve sopa kullanıldı.

Kavgada G.K (19) ve H.K (21) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kavgada yaralananlar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #adıyaman #bıçak #kavga #yaralı

İlgili Haberler

Kayseri'de 2 grup arasında bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Kayseri'de 2 grup arasında bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Taziye evinde çıkıp sokağa taştı: Bıçaklı kavga kamerada!

Taziye evinde çıkıp sokağa taştı: Bıçaklı kavga kamerada!
Çorlu’da ortalık karıştı! Tekme, tokat ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Çorlu’da ortalık karıştı! Tekme, tokat ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler