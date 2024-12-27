Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:05

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:06

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada bıçak, taş ve sopa kullanıldı.

Kavgada G.K (19) ve H.K (21) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kavgada yaralananlar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.