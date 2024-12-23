Taziye evinde çıkıp sokağa taştı: Bıçaklı kavga kamerada!

Şanlıurfa'da taziye evinde iki aile arasında çıkan ve sokağa taşan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Taziye evinde çıkıp sokağa taştı: Bıçaklı kavga kamerada!
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DHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 13:46

Olay, öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'ndeki taziye evinde meydana geldi.

Akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarak bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ahmet E. ve Mehmet Ali E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga sonrasında yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Şanlıurfa #kavga #bıçaklı kavga

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