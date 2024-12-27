Kayseri'de 2 grup arasında bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs yanındaki bıçak ile Y.D.’ye (46) saldırdı. Y.D. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, şüpheli de kaçtı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.D. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüphelinin de polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #acil servis #Ambulans #Kayseri
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