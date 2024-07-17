Adıyaman'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 02 FY 896 plakalı tır ile 06 BTK 480 plakalı otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı netleşti
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- AKP'li isimden Osman Kavala hamlesi
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- Maaşını istediği için işkence gördü, adalet arıyor!
- Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!
- MHP'den Tuğrul Türkeş'e sert tepki
- Genel Kurul ertelendi
- 'Sokağı dinledik, insanımızı ezdirmedik'