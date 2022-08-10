Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörde bulunan Mustafa Taştan (30) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Boğazözü köyünde meydana geldi. Kimin kullandığı öğrenilemeyen 02 KD 452 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktörde bulunan Mustafa Taştan, Kenan Taştan (36) ve Sinan Akar (33) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Taştan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taştan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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