Korkunç kaza: Sipariş yetiştirmeye çalışan iki kurye, kafa kafaya çarpıştı
Şişli Kurtuluş’ta sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli kurye, kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Feci kaza kameralara yansırken, yaralı bir kurye ambulansla hastaneye kardırıldı.
İstanbul Şişli'de, 9 Ağustos Salı günü saat 19.30 sıralarında 34 CFT 034 plakalı motosiklete binen kurye A.U., sipariş yetiştirmek üzere yola koyuldu.
A.U., cadde üzerinde seyrettiği esnada karşı istikametten gelen aynı şekilde siparişe giden 34 PL 6850 plakalı motosikletli kurye E.T. ile kafa kafa çarpıştı. Kaza sonucu kuryeler yere savrulan kuryelerden A.U., hafif şekilde yaralandı.
İKİ MOTOSİKLETLİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Korkunç kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü A.U.’yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
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