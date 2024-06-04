Adıyaman’da TYP eylemi: 'İktidar sesimizi duysun'
İŞKUR'un “Toplum Yararına Program” (TYP) statüsüyle deprem bölgesinde çalışan birinci etap yurttaşların süresi 19 Mayıs’ta doldu. Yetkililerin “En az iki yıla tamamlanacak” dediği TYP programının uzatılmamasıyla binlerce depremzede işsiz kaldı. Sürenin uzatılmasını isteyen TYP’liler, Adıyaman’da eylem yaptı.
Merkez Parkı’nda yapılan eyleme dövizlerle katılan yurttaşlardan birisi, “Adıyaman AKP’nin kalesi, her seçimde Ankara’ya dört vekil gönderiyor. Bizim memleketimizin yüzde 70’i yıkıldı. İstihdam yok. Şimdi de 2 bin kişinin işine son verildi. Biz Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan’dan işimizin devamlı olmasını talep ediyoruz. Aksi halde göç başlayacak ve Adıyaman diye bir yer kalmayacak” diye konuştu.
‘ONUN TUZU KURU’
Bir başka yurttaş ise üç dönem AKP Adıyaman milletvekili olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’la görüştüğünü iddia etti. Aydın’ın “Ben artık milletvekili miyim, milletvekilleriyle konuşun, niye beni arıyorsun, bundan önce deprem mi vardı, neyle beslendiyseniz aynı şekilde devam edin” dediğini öne süren depremzede yurttaş, “Ne âlâ memleket. Tabii adamın tuzu kuru. Milyonlarca lira maaş alıyor. Benim bir maaşım, onun eşinin kullandığı güneş kreminin parası bile değil” ifadelerini kullandı.
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