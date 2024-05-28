TYP sorunu çözüm bekliyor

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından deprem bölgesinde istihdam edilen ilk etap Toplum Yararına Programlar (TYP) çalışanlarının süresi uzatılmadı. Konuya ilişkin siyasi yetkililer “Çalışma süreleri en az iki yıla tamamlanacak” sözlü taahhütte bulunsalar da 19 Mayıs’ta program süresi dolan binlerce yurttaş işsiz kaldı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00
TYP sorunu çözüm bekliyor
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İşsiz kalan yurttaşlar alternatif seçenek bulamazken Cumhuriyet’e konuşan bir kaymakamlık yetkilisi, ilk etap çalışanlarının gitmesiyle iş yükünün çok artığına dikkat çekti.

Hatay’da özellikle kadınların iş bulmasının çok zor olduğuna değinen B.A., “Bu programda çalışanların büyük çoğunluğu kadındı. 19 Mayıs sonrası günlerdir iş aranıyor ama bulunamıyor. Çok mağduruz. 30 Haziran’da ikinci etap çalışanları da işsiz kalacak. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz” çağrısında bulundu.

‘GERİ ADIM ATILMALI’

Gazetemize konuşan ve Hatay’da TYP’lilerin istihdam edildiği bir kurumda çalışan bir kaymakamlık görevlisi ise şunları söyledi: “Bölgedeki kurumlarda çalışan TYP’liler iş ve işleyişe çok hâkim. Birinci etap olarak giren kadroların çıkarılmasıyla iş yükü çok arttı. Hem bizlerin hem de süresi 30 Haziran’da dolacak ikinci etap çalışanların. İkinci etap TYP’lilerin de çıkarılmasıyla durum iyice içinden çıkılmaz bir hal alacak. Bu karar kimsenin yararına değil. O yüzden bir an önce bu karardan geri adım atılmalı.”


19 Mayıs haberleri 30 Haziran haberleri alacak haberleri

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