Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:58

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemleri için karakola götürüldü.


Etiketler: #adıyaman #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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