Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:51

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramada 3 kilo 28 gram kubar esrar, 703 gram metamfetamin, 525 gram bonzai, 83 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı serbest kaldı.


Etiketler: #Mersin #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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