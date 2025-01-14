Yöntemleri ifşa oldu! VIP minibüsle 'uyuşturucu' sevkiyatı: 2 tutuklama
Denizli'de, polisin durdurduğu VİP minibüste, eğitimli köpek ile yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş toplam 5 kilo metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, önceki gün Denizli-Ankara kara yolu üzerindeki polis noktasında bir VİP minibüs durduruldu. Minibüste özel eğitimli köpekle yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: #Denizli #Metamfetamin
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