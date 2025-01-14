Yöntemleri ifşa oldu! VIP minibüsle 'uyuşturucu' sevkiyatı: 2 tutuklama

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:17

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, önceki gün Denizli-Ankara kara yolu üzerindeki polis noktasında bir VİP minibüs durduruldu. Minibüste özel eğitimli köpekle yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.