Adıyaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.G., M.Ç. ile Z.M.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti