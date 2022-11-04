Adıyaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 11:08
Adıyaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.G., M.Ç. ile Z.M.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


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