Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te 81 kilogram uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 18:48
Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin doğu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araca narkotik köpeği "Argos" tepki verdi.

Yapılan aramada, 81 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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