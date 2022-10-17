Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:38
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait 5 ev ve bir işyerine baskın düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 82 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 13 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 19 kişi serbest bırakıldı.


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