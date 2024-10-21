Adıyaman’da 'yan baktı' kavgasında kan aktı!

İki şahıs arasında yan bakma meselesinden dolayı çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Adıyaman’da 'yan baktı' kavgasında kan aktı!
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:46

Adıyaman'da Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Parkı civarında iki çocuk arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çıkan kavgada 17 yaşındaki M.D. ve 17 yaşındaki M.E.Ö., bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #bıçaklı kavga #yan bakma #yaralı

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