Adıyaman’da 'yan baktı' kavgasında kan aktı!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:46

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:47

Adıyaman'da Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Parkı civarında iki çocuk arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çıkan kavgada 17 yaşındaki M.D. ve 17 yaşındaki M.E.Ö., bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.