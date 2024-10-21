Konya'da bıçaklı kavga: Yaralanan kişi kurtarılamadı!
Meram ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Melikşah Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Muhammet Oğuzhan Yaşar ile kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar, bıçakla yaralandı.
Olay yerinden 34 GCS 53 plakalı otomobiliyle ayrılan Yaşar, yolda bilincini kaybetti. Araç, Akkonak Sokak'ta park halindeki 3 araca çarparak durdu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Önce paylaştı, sonra sildi: Tepki çeken açıklama
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Gözler o iki ismi aradı… Cenazeye katılmadılar
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Fenerbahçe, Samsun'da ağır yaralı!