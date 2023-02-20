Adıyaman'da yıkılan otelin ortağı serbest bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 13:54
Adıyaman'da yıkılan otelin ortağı serbest bırakıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda sürüyor.

Hakkında Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunda arandığı tespit edilen Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda dün göz altına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki sorgusu tamamlanan Bağcı daha sonra mahkeme sevk edildi. Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bağcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. 



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