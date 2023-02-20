Adıyaman'da yıkılan otelin ortağı serbest bırakıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda sürüyor.
Hakkında Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunda arandığı tespit edilen Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda dün göz altına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Polisteki sorgusu tamamlanan Bağcı daha sonra mahkeme sevk edildi. Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bağcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihi İncil yazması İsrail'e götürüldü
- Üniversite hocasını ağlatan video
- Astsubay 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- Fransız deprem bilimci açıkladı
- Deprem mezarlığındaki notlar yürek sızlattı
- AB'den İsmailağa derneğine hibe
- 'Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü'
- Celal Şengör İstanbul depremi için net konuştu
- 'Erdoğan'ın yenilme olasılığı var'
- Depremde can kaybı 41 bini aştı