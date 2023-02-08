Adıyaman'da yurttaşların bakan Karaismailoğlu'na büyük tepkisi! Sırıtan vali polis eşliğinde kentten ayrıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:17

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 18:13

Türkiye’yi sarsan, 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından halk, geç müdahaleye, yakınlarının enkaz altında kalmasına, soğuğa bağlı ölümlere karşı son derece tepkili.

Depremden en çok etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman’da dün itibarıyla hastanelerdeki içler acısı durum, yaşamını yitirmiş yurttaşların yerlerde battaniyelere sarılmış cesetlerinin görüldüğü paylaşımlar görenlere büyük üzüntü yaşattı.

Adıyaman’da yurttaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilere tepki gösterdi.

Çok sayıda acılı yurttaş resmi araçların etrafını sardı ve bağırarak mağduriyetlerini dile getirdi.

Tepki anları Adıyamanlı bir yurttaş tarafından Tiktok üzerinden canlı yayımlandı, gazeteci Metin Cihan da bu Tiktok yayınını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan depremzedelere sırıtması nedeniyle büyük tepki çeken vali Mahmut Çuhadar polis koruması eşliğinde Adıyaman’dan ayrıldı. Yerine geçici olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel atandı.