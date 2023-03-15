Diyarbakır'da sağanak yağış alarmı! Çadır kent tahliye edildi

Güneydoğu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Diyarbakır’da depremzedeler için kurulan çadır kent tahliye edildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada hava şartlarının normalleşmesinin ardından çadır kente yerleşimlerin yeniden sağlanacağı kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 21:17
Diyarbakır'da sağanak yağış alarmı! Çadır kent tahliye edildi
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Diyarbakır'da sağanak yağış alarmı! Çadır kent tahliye edildiDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, etkili sağanağın ardından sel felaketi yaşadı. Şanlıurfa ve Adıyaman'da onlarca kişi hayatını kaybetti, kentlerde yaşam durdu.

DİYARBAKIR'DA SEL TEDBİRİ

Sağanal'tan etkilenen Diyarbakır'da ise valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, çadır kentte barınan depremzedelerin, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşlarımızın tekrar çadır kente yerleşmeleri sağlanacaktır. Halihazırda, çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” denildi.


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