Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü

Adıyaman’da meydana gelen orman yangını ekiplerin ve yurttaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:04
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü
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Adıyaman’ın kuzey bölgesinde yer alan ve şehir merkezine iki kilometre mesafede bulunan Karadağ ormanlık alanında yangın meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Komando Timleri de yer aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Birçok ağacın zarar gördüğü orman yangını, ekiplerin ve yurttaşların çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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