Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü
Adıyaman’da meydana gelen orman yangını ekiplerin ve yurttaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Adıyaman’ın kuzey bölgesinde yer alan ve şehir merkezine iki kilometre mesafede bulunan Karadağ ormanlık alanında yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Komando Timleri de yer aldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Birçok ağacın zarar gördüğü orman yangını, ekiplerin ve yurttaşların çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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