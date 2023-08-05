İstanbul'da korkutan çatı yangını: Yandaki binalara da sıçradı!

Kağıthane'de iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede yandaki binaların çatısına sıçradı. 3 binanın çatısı alev alev yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 3 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:05
İstanbul'da korkutan çatı yangını: Yandaki binalara da sıçradı!
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İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Çatıdan çıkan alevler bitişik binalardaki çatılara da sıçradı. Yurttaşlar yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine Seyrantepe, Beşiktaş, Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına iki yönden müdahale eden ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 3 binanın çatısı yanarak kullanılmaz hale geldi. 


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