Adıyaman'daki yangın 2 gündür devam ediyor!

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'daki yangın 2 gündür devam ediyor!
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:25

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Dallarca Köyü kırsalında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangını itfaiye ekipleri kontrol etmeye ve ilçe merkezine yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Ekiplerin, zorlu arazi şartları ve şiddetli rüzgara rağmen yangına müdahale çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #Yangın #orman yangını

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