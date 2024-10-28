Denizli'de yangın sönmüyor: 'Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle...'
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, "Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir" denildi.
Denizli'de devam eden yangın için Denizli Valiliği X hesabından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada toplam 738 personel ve gönüllünün yanı sıra 6 helikopter, 27 arazöz, 12 su ikmal aracı, 14 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 31 hizmet aracı ile yangına müdahale edildiği açıklandı.
Yangının yerleşim yerleri için şu an tehdit oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ise Denizli'de devam eden yangınla ilgisinin olmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklama ile Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir helikopter görevlendirdiğini duyurdu.
'İTFAİYE ARAÇLARIYLA KARADAN MÜDAHALE YAPILAMIYOR'
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılan açıklamada ise arazi koşulları nedeniyle itfaiye araçlarıyla karadan müdahale yapılamadığı bildirildi.
Açıklamada, "An itibari ile orman bölge müdürlüğü ekiplerine destek olarak 5 tanker ile yangın havuzlarına su ikmali yapılmakta, 2 kırıcı ekskavatör, 2 dozer 2 Beko loder ile sarp arazide yol açma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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