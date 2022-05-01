Adıyaman'ı sel aldı, onlarca araç sular altında kaldı

Adıyaman'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat boyunca süren dolu ve kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Kentin dört bir yanını göle çeviren yağışın ardından, onlarca araç sular altında kaldı.

(İHA)
01 Mayıs 2022 Pazar, 18:53
Adıyaman'ı sel aldı, onlarca araç sular altında kaldı
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Adıyaman'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı başladı. Beraberinde seli getiren yağışlar, hayatı felç etti.

Caddeler ve sokakları göle çeviren selden dolayı su baskınları yaşandı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Selin ardından alarma geçen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.


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