Adıyaman'ı sel aldı, onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat boyunca süren dolu ve kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Kentin dört bir yanını göle çeviren yağışın ardından, onlarca araç sular altında kaldı.
Adıyaman'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı başladı. Beraberinde seli getiren yağışlar, hayatı felç etti.
Caddeler ve sokakları göle çeviren selden dolayı su baskınları yaşandı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Selin ardından alarma geçen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Video Haberler
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- THY uçağı acil iniş yaptı!
- Mağazalara telefon numarasını verenler dikkat!
- Bedelli askerlikte değişiklik!