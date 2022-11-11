Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Adıyaman'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

AA
11 Kasım 2022 Cuma, 10:17
Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Akdağ'ın zirvesi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Torosların devamı olan 2 bin 551 metre yüksekliğindeki Akdağ'daki kar, güzel görüntüler oluşturdu.


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