Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Adıyaman'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Akdağ'ın zirvesi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Torosların devamı olan 2 bin 551 metre yüksekliğindeki Akdağ'daki kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- Uzmanından 'üçlü virüs' uyarısı: 'Tırmanış başladı'
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- Ünlü isim polis merkezinde olay çıkardı, nezarete atıldı