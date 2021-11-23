Adli sicil kayıtları için e-Devlet'te yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nın, 'erişilebilir adalet' çerçevesinde yurttaşların hizmetine sunduğu uygulamayla, e-Devlet üzerinden 18 dilde tercüme edilmiş sabıka kaydı verilmeye başlandı. E-Devlet'e entegre edilen yeni sistemle yurttaşlar Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilecek.
Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yazılımla 20 Mart 2016’dan itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları e-Devlet üzerinden verilmeye başlanmıştı. Uygulama kapsamında adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, ilgili yurttaşların talepleri doğrultusunda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden elektronik ortamda alınabiliyor.
'YENİ ADLİ SİCİL BİLİŞİM SİSTEMİ İLE TERCÜME SAYISI DA ARTIRILDI'
İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı.
Adalet Bakanlığı personelleri tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibariyle sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı 18’e yükseldi.
E-Devlet’e entegre edilen yeni sistemle yurttaşlar bundan böyle Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilecek.
Arapça dilinde adli sicil kaydı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne müracaat halinde verilirken, e-Devlet üzerinden Arapça adli sicil kaydı alınabilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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