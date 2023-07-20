Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibarıyla başladı. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

İHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:36
Adli tatil bugün itibarıyla başladı
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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.


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