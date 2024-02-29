Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne kadar sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülür?

Yargıda yıllık izin dönemi olarak da bilinen adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacak. Adli tatilin ne zaman başlayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne kadar sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülür?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:57
Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne kadar sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülür?
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Adli tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği adliyede işi olan yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Hakim ve savcıların yıllık izne çıktığı bu dönem hangi davaların görüleceği de merak ediliyor. Peki, Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne kadar sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülür?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.

10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.


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