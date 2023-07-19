Adliye çıkışında anne ve 2 oğluna silahlı saldırı: 3 yaralı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 13:20

Güncelleme: 19.07.2023 - 13:22

Diyarbakır Adliye Sarayı önünde öğle saatlerinde iddiaya göre, anne H.T., oğulları M.T. ve F.T. ile bir davanın duruşmasına katılmak için adliyeye geldi.

Adliyeden çıkarken kimliği öğrenilemeyen bir şahıs anne H.T. ile oğulları M.T. ve F.T.'ye silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden anne ve 2 oğlu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.