Adliye çıkışında anne ve 2 oğluna silahlı saldırı: 3 yaralı

Diyarbakır’da anne H.T. (52) ile oğulları M.T. (35) ve F.T.'ye (32) Diyarbakır Adliye Sarayı önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu anne ve 2 oğlu yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 13:20
Adliye çıkışında anne ve 2 oğluna silahlı saldırı: 3 yaralı
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Diyarbakır Adliye Sarayı önünde öğle saatlerinde iddiaya göre, anne H.T., oğulları M.T. ve F.T. ile bir davanın duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. 

Adliyeden çıkarken kimliği öğrenilemeyen bir şahıs anne H.T. ile oğulları M.T. ve F.T.'ye silahlı saldırı düzenledi. 

Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden anne ve 2 oğlu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.


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