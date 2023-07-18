8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı!
ABD'nin güneydoğu eyaletlerinden Alabama’nın Montgomery bölgesinde araba hırsızlığı ihbarı alan polisler olay yerine geldiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi...
ABD basınında çıkan haberlere göre, araba hırsızlığından sorumlu şüphelinin "8 yaşında bir erkek çocuğu" olduğunu öğrenen polis olaya dikkatle müdahale etti.
Polisin dur ihtarına uymayınca başlayan kovalamaca, çocuğun başka bir arabaya çarparak durmasıyla son buldu.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken, 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığı duyuruldu.
"Birinci derece hırsızlık ve silahlı gasp" ile suçlanan çocuğun Montgomery Islah Evi'ne gönderildiği bildirildi.
Olaya tanıklık eden bir kişi, arabayı çalan çocuğun yolda iki yetişkini arabaya aldığını iddia etti. Bu iddia, polis kaynakları tarafından doğrulanmadı.
Altyazı:
Montgomery polisi: 8 yaşında (çocuk) çalıntı araba kovalamacasında tutuklandı
Çocuk ya da ailesinin durumuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.
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