8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı!

Olaya tanıklık eden bir kişi, arabayı çalan çocuğun yolda iki yetişkini arabaya aldığını iddia etti. Bu iddia, polis kaynakları tarafından doğrulanmadı.

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Montgomery polisi: 8 yaşında (çocuk) çalıntı araba kovalamacasında tutuklandı