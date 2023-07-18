8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı!

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2023 Salı, 17:55
<p>ABD'nin güneydoğu eyaletlerinden <strong>Alabama</strong>’nın <strong>Montgomery</strong> bölgesinde araba hırsızlığı ihbarı alan polisler olay yerine geldiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi...</p>

ABD'nin güneydoğu eyaletlerinden Alabama’nın Montgomery bölgesinde araba hırsızlığı ihbarı alan polisler olay yerine geldiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi...

<p>ABD basınında çıkan haberlere göre, araba hırsızlığından sorumlu şüphelinin <strong>"8 yaşında bir erkek çocuğu"</strong> olduğunu öğrenen polis olaya dikkatle müdahale etti.</p>

ABD basınında çıkan haberlere göre, araba hırsızlığından sorumlu şüphelinin "8 yaşında bir erkek çocuğu" olduğunu öğrenen polis olaya dikkatle müdahale etti.

<p>Polisin dur ihtarına uymayınca başlayan kovalamaca, çocuğun başka bir arabaya çarparak durmasıyla son buldu. </p>

Polisin dur ihtarına uymayınca başlayan kovalamaca, çocuğun başka bir arabaya çarparak durmasıyla son buldu. 

<p>Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken, 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığı duyuruldu. </p>

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken, 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığı duyuruldu. 

<p><strong>"Birinci derece hırsızlık ve silahlı gasp"</strong> ile suçlanan çocuğun <strong>Montgomery Islah Evi</strong>'ne gönderildiği bildirildi.</p>

"Birinci derece hırsızlık ve silahlı gasp" ile suçlanan çocuğun Montgomery Islah Evi'ne gönderildiği bildirildi.

<p>Olaya tanıklık eden bir kişi, arabayı çalan çocuğun yolda iki yetişkini arabaya aldığını iddia etti. Bu iddia, polis kaynakları tarafından doğrulanmadı.</p> <p>Altyazı:</p> <p><strong><em>Montgomery polisi: 8 yaşında (çocuk) çalıntı araba kovalamacasında tutuklandı</em></strong></p>

Olaya tanıklık eden bir kişi, arabayı çalan çocuğun yolda iki yetişkini arabaya aldığını iddia etti. Bu iddia, polis kaynakları tarafından doğrulanmadı.

Altyazı:

Montgomery polisi: 8 yaşında (çocuk) çalıntı araba kovalamacasında tutuklandı

<p>Çocuk ya da ailesinin durumuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.</p>

Çocuk ya da ailesinin durumuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

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