Adliye içinde kavga: Polis biber gazı ile müdahale etti

Diyarbakır adliyesine bir dava duruşması için gelen taraflar arasında çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Polis tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 19:22
Adliye içinde kavga: Polis biber gazı ile müdahale etti
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Kavga, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde meydana geldi. Görülen bir dava için adliyeye gelen isimleri öğrenilemeyen taraflar koridorda karşı karşıya geldi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Yaşanan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokat savurarak adliyeden dışarı çıkıp kavgaya devam etti. Bu arada bazı kişiler engellemeye çalışan polislere de saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı.

Yaşanan arbedede bir kişi yaralanırken, adliyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi gelen ambulansta tedavi edilirken, polis ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için adliye içerisinde ve çevresinde önlemlerini artırdı.

Bölgeye gelen çevik kuvvet ekiplerinin adliye önündeki bekleyişi sürüyor.

 

 


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