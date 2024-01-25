Adliye önünde ateş eden şahıs tutuklandı

Silivri'de dün adliye önünde çıkan tartışmada havaya ateş eden şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:50
Adliye önünde ateş eden şahıs tutuklandı
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Silivri Adliyesi önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, adliyede görülen bir dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıkmış ve S.N. üzerinde bulunan silahla havaya ateş etmişti. 

Olayın ardından gözaltına alınan S.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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