Silivri Adliyesi önünde hareketli dakikalar: Saldırgan yakalandı
İstanbul Silivri Adliyesi önünde havaya ateş açan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Adliye'de görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli üzerinde bulunan silhla havaya ateş etti.
Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparkta saklanan S.N. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olayda kullanılan silah ise adliye yanında bulunan mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan S.N.'nin 6136 SKM ve silahlı tehdit suçlarından emniyette yapılan işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
silivri haberleri Saldırgan haberleri Adliye haberleri ateş açtı haberleri Emniyet haberleri gözaltı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- FOX TV'nin adı değişti
- Erdoğan'dan Hafize Gaye Erkan iması!
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?