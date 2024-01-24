Silivri Adliyesi önünde hareketli dakikalar: Saldırgan yakalandı

İstanbul Silivri Adliyesi önünde havaya ateş açan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:44
Abone Ol google-news

Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Adliye'de görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli üzerinde bulunan silhla havaya ateş etti.

Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparkta saklanan S.N. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olayda kullanılan silah ise adliye yanında bulunan mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan S.N.'nin 6136 SKM ve silahlı tehdit suçlarından emniyette yapılan işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


silivri haberleri Saldırgan haberleri Adliye haberleri ateş açtı haberleri Emniyet haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Keşan’da güzellik merkezine silahlı saldırı!

Keşan’da güzellik merkezine silahlı saldırı!
Çorum'da erkek kuaför salonuna silahlı saldırı!

Çorum'da erkek kuaför salonuna silahlı saldırı!
İstanbul Fatih'te dehşet! Özbekistanlı iki kadına evde bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te dehşet! Özbekistanlı iki kadına evde bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler