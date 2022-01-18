Adliye önünde silahlı saldırı

18 Ocak 2022 Salı, 17:12

İlçeye bağlı Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Antalya’dan mahkeme için Kayseri’ye gelen Gökhan Ö. (35), kız kardeşi İ.Ö. ile adliye çıkışında otomobilleri ile giderken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin sürücü kısmından giren mermilerin karnına isabet etmesi ile Gökhan Ö. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAMA BAŞLATILDI

Gökhan Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

