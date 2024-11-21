Adliye yakınlarında silahlı saldırı: 1'i avukat 4 yaralı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:30

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:30

Mardin’in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde, Mardin Adliyesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda avukat A.T. (39), M.A. (19), B.A. (44) ve M.S.A. (51) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.