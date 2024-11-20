Kadını sokak ortasında silahla öldüren erkek tutuklandı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 20:38

Güncelleme: 20.11.2024 - 20:38

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalışan Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, iş yerine gittiği sırada silahla vuruldu.

Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin faili A.A.’yı (45) olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı.

Yakalanan A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.